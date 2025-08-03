◇自動車レース▽スーパーＧＴ第４戦「ＦＵＪＩＧＴＳＰＲＩＮＴＲＡＣＥ」第２日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）公式戦では史上初の開催となったスプリントレース。ＧＴ５００は福住仁嶺（エネオスＸプライムＧＲスープラ）が、サクセスウェート（獲得ポイントに応じたハンデの重さ）がゼロのガチンコ勝負で１号車の山下健太（ａｕトムスＧＲスープラ）をおさえてポール・トゥー・フィニッシュ