気象台は、午後8時9分に、洪水警報を滝沢市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を滝沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・滝沢市に発表 3日20:09時点内陸では、3日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■滝沢市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水3日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】3日夜遅くにかけて警戒