¡Ø¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è Ì¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ê¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî¡¢¤Ñ¤ó¤¬¤æ¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤³¤Î¥¨¥íÎ¢¥¢¥«¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¤è Ì¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÙËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÀì¶È¼çÉØ¡¦¤â¤ß¤¸¤Ï¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÉ×¤È¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑÎÏ¤Î¤Ê¤¤Àì¶È¼çÉØ¤Î¤â¤ß¤¸¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¾Úµò½¸¤á¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿