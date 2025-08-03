熊本を拠点に活動する「オクロック熊本歌劇団」の公演に、くまモンがスペシャルゲストで登場しました。親子の読み聞かせのための絵物語「森の戦士ボノロン」が原作で、くまモンはダンスで会場を沸かせました。公演は8月31日までで、チケットは完売しています。