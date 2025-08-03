岐阜市で3日、子どもたちにお金に関する知識を楽しく学んでもらうイベントが開かれました。 【写真を見る】お金の知識をゲームで楽しく学ぶ小学校高学年の25人が参加し岐阜市で金融教育イベント このイベントは、十六銀行と、りそなアセットマネジメントが開きました。 応募した小学校高学年25人は、お金について知るための講義を聞いた後、十六フィナンシャルグループが作った金融ボードゲームで