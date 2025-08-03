新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」３日福岡大会のＡブロック公式戦で、ＳＡＮＡＤＡ（３７）が上村優也（３０）から３勝目を挙げた。今シリーズのＳＡＮＡＤＡと言えば、公式戦のたびに日替わりで前衛的すぎる入場コスチュームを披露。初戦（７月１９日、札幌）ではスピーカー付きジャケット、２戦目（２０日、札幌）は全身スパンコールの人間ミラーボール、３戦目（２２日、仙台）は網タイツ風セットアップ、４