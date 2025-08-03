関根明子さん関根明子さん（せきね・あきこ＝声優、本名柴田明子＝しばた・あきこ）1日午後10時ごろ、転移性脳腫瘍のため東京都の病院で死去、65歳。東京都出身。告別式は10日午後0時半から杉並区堀ノ内3の48の8、堀之内妙法寺で。喪主は夫柴田秀勝（ひでかつ）さん。ゲーム「ときめきメモリアル」シリーズの如月未緒役やTBS系で放送された「どうぶつ奇想天外！」のナレーションなどで親しまれた。23年に食道がんと診断され