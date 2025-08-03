気象台は、午後7時32分に、洪水警報を松本、安曇野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・松本、安曇野市に発表 3日19:32時点中部では、3日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松本□洪水警報【発表】3日夜遅くにかけて警戒■安曇野市□洪水警報【発表】3日夜遅くにかけて警戒