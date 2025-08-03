【モデルプレス＝2025/08/03】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が3日、さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さんDay.02」の公演前に、合同取材会に出席。デビュー当時を振り返った。【写真】FRUITS ZIPPER、スラリ美脚披露◆FRUITS ZIPPER、キャパ150人だったデビューを回想休養中の月足天音のぬいぐるみを持っ