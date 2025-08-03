読売テレビ・日本テレビ系「ウェークアップ」ではキャスターも務めていた中央大学法科大学院教授の野村修也弁護士が7月29日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、政党などの政治主張について分類した。 【写真】高市氏、福島氏、小池氏…奇跡的に議員の意見が一致することもある 「相当に賛成することが許されるならば」と前置きした上で、現在の日本の主な政治主張を①左派（民主主義が旗印、日米安