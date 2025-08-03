エルサレムで行われた行進に参加し、支持者の声援に応えるイスラエルのベングビール国家治安相＝2023年【エルサレム共同】イスラエルの極右政党党首、ベングビール国家治安相は3日、エルサレムにあるイスラム教とユダヤ教双方の聖地「神殿の丘」を訪れ、礼拝した。イスラエルメディアが伝えた。丘では、ユダヤ教徒の礼拝は認められていない。パレスチナ自治区ガザの人道危機でアラブ諸国がイスラエル批判を強めており、さらに反