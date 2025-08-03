子どもたちに夏休みの思い出を作ってもらおうと、レバンガ北海道の折茂社長や選手によるバスケットボールの体験教室が開かれました。（レバンガ北海道折茂武彦社長）「頑張って！はいはい！」札幌市で開かれたバスケットボールの体験教室に参加したのは、レバンガ北海道の折茂武彦社長と内藤耀悠選手です。このイベントは、プロ選手などから直接指導を受けられる貴重な場となっています。参加した小学生は汗を流しな