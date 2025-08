フラッシュメモリ製品メーカーのSanDiskから、PlayStation 5(PS5)でもPCでも使えるポータブルSSDの「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」が登場しました。読み出し速度は最大1000MB/秒と高速なので、PS5本体のストレージに空き容量がない場合、SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PCにゲームデータを保存してそのままゲームをプレイすることも可能とのこと。PlayStationの