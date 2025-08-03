JALエンジニアリングは、航空機の廃棄部品を再活用した商品を、横浜高島屋で7月30日から8月12日まで販売する。2022年から毎年実施しており、今回は第4弾。退役したボーイング777型機（機体記号：JA772J）の胴体外板を切り出したキーホルダー「FUSELAGE SKIN TAG」、未使用の救命胴衣を使用して作った「ミニチュアライフベスト」、国内線エコノミークラスのシートカバーを使用したボディバッグ、国内線仕様のボーイング777型機のシ