トランプ大統領が掲げた「One Big Beautiful Bill」と呼ばれる大型減税法案が成立し、米国の財政と社会保障制度に大きな影響を与えつつあります。表向きは高齢者の税負担軽減をうたうこの政策ですが、実際には年金受給額の非課税化は見送られたうえ、社会保障信託基金の枯渇時期が早まるなど、制度の持続性に深刻な影響が出ているといいます。財政と年金制度への影響トランプ大統領が掲げた「One Big Beautiful Bill」と呼ばれる大