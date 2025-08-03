3日午後、山形市山寺地内で、川遊びをしていた18歳の男性が行方不明となりました。その後発見されましたが、男性の死亡が確認されました。 【写真を見る】山形市で川遊び中か 18歳男性が流され死亡（山形） 警察によりますと、3日午後1時半ごろ、一緒に川遊びしていた人の姿が見当たらないとの内容の通報があったということです。行方がわからなくなったのは、18歳の男性です。 男性はその後発見され、ヘリで救助されましたが、