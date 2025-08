【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■SOTA自身が楽曲制作に加わり、SOTAらしさが詰まった要チェックの1曲に! BE:FIRSTが9月17日にリリースするシングル「空」に収録されるSOTAのソロ曲のタイトルが「Chill with you ~One of the BE:ST-04 SOTA~」に決定したことが発表された。 BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』では、これまでJUNON、LEO、RYUHEIがそれぞれ楽曲制作の段階から