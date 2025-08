BE:FIRST・SOTA 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9月17日にリリースされるシングル「空」に収録されるSOTAのソロ曲のタイトルが「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」に決定した。 BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」では、これまでJUNON、LEO、RYUHEIがそれぞれ楽曲制作の段階から参加し、個性あふれる楽曲をリリースしてきた。続くSOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of th