º¿¹ü¤¯¤Ã¤­¤ê¡ª¶»¸µ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¡ÄºòÇ¯·ëº§¤·¤¿30ºÐ½÷Í¥¤¬ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬çýÍ¥¡£¶»¸µ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö20ºÐ¤À¤Ã¤¿»ä¤â30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×