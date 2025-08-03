「ファミリーマート」は、8月5日（火）から、テレビアニメ『ハイキュー!!』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催。人気キャラクターとのコラボ商品を発売するほか、対象商品を購入すると、描き下ろしデザインをあしらったオリジナルグッズがもらえる企画だ。今回クランクイン！トレンドは、コラボ商品とオリジナルグッズを特別にお借りし、一足先に実物をチェック。夏の思い出作りにもぴったりな注目のライン