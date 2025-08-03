◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（３日・マツダスタジアム）【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（三）チェイビス、７（捕）石伊、８（遊）土田、９（投）松葉【広島】１（中）久保、２（左）ファビアン、３（三）小園、４（右）末包、５（捕）坂倉、６（一）モンテロ、７（二）菊池、８（遊）矢野、９（投）遠藤