心ときめく可愛さで人気のMaison de FLEURから、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の30周年を祝う特別なコレクションが登場♡日本橋三越本店で8月6日（水）より先行発売される本作では、ウッディやボー・ピープ、エイリアンなど人気キャラクターを優しい色合いで表現。バッグやポーチなど全5型が展開され、大人女子の心をくすぐるディテールが満載です♪