韓国で14年連続売上No.1*²を誇るスキンケアブランド「メディヒール」から、日本限定の新作フェイスマスクが登場！弾力・ツヤを与える「コラーゲン ファーミングマスク」と、3分で水分補給できる「THE マデカッソシド 3ミニッツマスク」が、Qoo10の“夏の時短スキンケア対策”メガポ期間中に先行発売されます。夏の肌悩みにぴったりのケアを、時短で叶えましょう♡ Qoo10メガポで日本限定アイテム先行