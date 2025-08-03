◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３日・神宮）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（遊）小幡、７（左）高寺、８（捕）梅野、９（投）ビーズリー【ヤクルト】１（右）太田、２（中）岩田、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（遊）長岡、７（二）赤羽、８（捕）中村悠、９（投）奥川