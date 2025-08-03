¶áÇ¯¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É÷¿á¥¸¥å¥ó¤È²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤Î½é¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿®Íê¤Î¸ü¤¤Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¡ÊNHK BS¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£70Âå½÷À­2¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ­¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤È¤â¤Ë¸½ºß60ºÐ¤Î¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂçÅÄµ®»Ë¤µ¤ó¤ÈÀ©ºîÅý³ç¤Î±ó