韓国コスメの人気ブランド「dasique（デイジーク）」が、待望の日本初となるフラッグシップストアを2025年8月8日に東京・新大久保へオープン！韓国・聖水で大人気の店舗の世界観をそのまま再現した空間では、限定アイテムや特典、来店者参加型のイベントが満載♡ファンならずとも見逃せない、注目の新スポットです。 限定アイテムがとにかく可愛い♡ 新大久保のフラッグシップストアでは、日本初上陸