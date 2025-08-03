◆西武―ロッテ（3日、ベルーナドーム）前日の試合で今季最長の4時間34分を戦った末に引き分けた西武。1勝1分けで迎えるカード3戦目で11カードぶりのカード勝ち越しを狙う。前日2日の試合でプロ初本塁打を放った村田怜音が5番に入った。7番には仲田慶介が7月21日以来、8試合ぶりのスタメン起用。先発は自身4連敗中の渡邉勇太朗。連敗を止め、6月19日以来となるシーズン6勝目を目指す。◆西武のロッテ戦スタメン1（中）西川