「ヤクルト−阪神」（３日、神宮球場）阪神・森下翔太外野手が試合前、この日、出場選手登録されたヤクルト・北村恵吾内野手と笑顔で言葉を交わす場面があった。２人は中大の同級生。北村恵はルーキーイヤーの２３年に１２試合に出場したが、昨季は１軍で試合出場はなかった。今季はイースタン７２試合に出場。打率・２３５、２本塁打、１０打点の成績を残し、この日、沢井廉外野手に代わって今季初めて１軍に昇格した。