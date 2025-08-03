◆自動車レース▽スーパーＧＴ第４戦「ＦＵＪＩＧＴＳＰＲＩＮＴＲＡＣＥ」第２日（３日、富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）自動車レースのスーパーＧＴ第４戦のレース２が３日、静岡・富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００クラスの決勝が行われ、予選４位でスタートした「カーガイ・フェラーリ２９６」（ザック・オサリバン）は、４つ順位を落として８位だった。２日のレース１では三つ