2025年7月31日、極目新聞は遼寧省で10代前半とみられる少年ら3人が駐車場に停めてあったベンツ車を盗み100キロ余り走行して乗り捨てたと報じた。記事は、遼寧省鞍山市に住む王（ワン）さんがこのほど、「ベンツの新車を盗まれた」とする動画をネット上で配信して注目を集めたと紹介。王さんが31日に極目新聞の取材に応じ「27日午前5時ごろ、自宅から釣りに出かけようとしたところ、自宅付近の青空駐車場に停めていたトヨタ車の中か