7月30日、ジップアリーナ岡山で「令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会（インターハイ）」の男子準々決勝が行われ、北陸学院高校（石川県）が北陸高校（福井県）と対戦した。 勝てばインターハイ初のベスト4。2回戦では優勝候補の一角・藤枝明誠高校（静岡県）を破り、チームの雰囲気も上向きだった。しかし、北陸戦では3点リードで迎えた後半に30－46と