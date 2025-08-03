「旧広島陸軍被服支廠」の安全対策工事の現場見学会で、説明を受ける小学4年久保結正さん（右から4人目）ら参加者＝3日午前、広島市南区国の重要文化財で、被爆建物として最大級の「旧広島陸軍被服支廠」（広島市南区）で、耐震性確保などの安全対策工事の現場見学会が3日、開かれた。参加者は建設当時の最新式工法が取り入れられた基礎部分や鉄筋コンクリート、被爆時に爆風でゆがんだ鉄扉などを見学した。家族と訪れた小学4