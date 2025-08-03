７月３０日、黄平県の旧州空港で、固定翼機に乗るインストラクターと訓練生。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽8月3日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黄平県の夏は澄み渡る青空と豊かな緑が広がる。旧州空港では複座固定翼機が次々と離陸し、飛行体験が行われていた。体験者は高度300メートルからカルスト地形と農地が混在する大地を見下ろし、教官の指導のもとで上昇や旋回、降下などを体験する。十数