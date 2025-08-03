◆自動車レース▽スーパーＧＴ第４戦「ＦＵＪＩＧＴＳＰＲＩＮＴＲＡＣＥ」第２日（３日、富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）自動車レースのスーパーＧＴ第４戦のレース２が３日、静岡・富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００クラスの決勝が行われ、３番手でスタートした「ハイパーウォーター・インギング」（堤優威）は、２位で今季２度目の表彰台に立った。逃げ切りを図るＤステーション