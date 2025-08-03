モーニング娘。の元メンバーでタレントの藤本美貴が1日に自身のアメブロを更新。「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰する『第36回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』の授賞式で『特別賞・ベストパートナー部門』を夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春とともに受賞したことを報告した。【映像】藤本美貴の家族ショット＆品数豊富な手料理（複数カット）この日、藤本は「今日はジュエリー、ベストドレッサー賞