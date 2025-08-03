WTTスターコンテンダー・フォスドイグアス卓球の国際大会、WTTスターコンテンダー・フォスドイグアスは2日、ブラジル・フォスドイグアスで行われ、女子ダブルスで張本美和・大藤沙月組が優勝した。6月のペア結成以降、怒涛の16連勝で4大会連続V。驚異の強さに卓球ファンからは賛辞が並んだ。張本・大藤組の進撃が止まらない。女子ダブルス決勝で韓国ペアにつけ入る隙を与えずに3-0。11-5、11-3、11-7で試合時間わずか19分32秒