◆自動車レース▽スーパーＧＴ第４戦「ＦＵＪＩＧＴＳＰＲＩＮＴＲＡＣＥ」第２日（３日、富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）自動車レースのスーパーＧＴ第４戦のレース２が３日、静岡・富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００クラスの決勝が行われ、予選１位でポールポジションからスタートしたＤステーション（藤井誠暢）が今季２勝目をマークした。藤井は予選後に「５０分は何だかんだけ