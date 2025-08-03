◆自動車レース▽スーパーＧＴ第４戦「ＦＵＪＩＧＴＳＰＲＩＮＴＲＡＣＥ」第２日（３日、富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）自動車レースのスーパーＧＴ第４戦のレース２が３日、静岡・富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００クラスの決勝が行われ、２番手でスタートした「グッドスマイル初音ミク」（谷口信輝）は５位に終わり、表彰台を逃した。バーチャルシンガー・初音ミクをボディー