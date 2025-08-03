「全国高校野球選手権・組み合わせ抽選会」（３日、大阪市内）組み合わせ抽選会が行われ、激戦ブロックは大会４日目となった。第１試合で夏３度の優勝を誇る智弁和歌山と、大谷翔平、菊池雄星の母校として知られ、夏１３度の出場を誇る常連校の花巻東が激突。第２試合は履正社で全国制覇を成し遂げた岡田龍生監督率いる東洋大姫路と済美が激突。優勝経験校と準Ｖ経験校の対決となった。２回戦では勝ち上がった高校が激突す