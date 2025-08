Androidには開発者向けの機能として「Linuxターミナル」が用意されています。新たにテスト版Androidの「Android Canary」に「LinuxターミナルからGUIアプリを起動する機能」が追加されたことが明らかになりました。You can finally run Doom and other graphical apps in Android's Linux Terminal - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/linux-terminal-graphical-apps-3580905/Linuxターミナル自体は現行のAndroi