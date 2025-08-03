推しの湯なら「水上温泉郷」で決まり！温泉旅行は好きだけど、定番観光地の混雑に少し疲れた……。そんな大人たちに、ちょっと耳よりなニュース。旅行情報サイト「BIGLOBE旅行」が発表した「2025温泉トレンド予測」で注目を集めているのが、『ちょいズラし穴場温泉』というキーワード。人気温泉地から少し離れた場所にある、本格的で自然豊かな温泉地のことで、これが今、じわりと人気の兆し。なかでも、おとなの週末Web編集部が