¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¼ÂºÝ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÊSUNGHO¡Ë BOYNEXTDOOR¤Ï7·î31Æü¤«¤é8·î3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¥°¥é¥ó¥È¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡¦¥·¥«¥´¡ÊLollapalooza Chicago¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë3Æü14»þ15Ê¬¤«¤é¤Î1»þ´Ö¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏW