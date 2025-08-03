Q1ÇÔÂà¤Ë²×Î©¤Á¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤ÎÌ·Àè¤Ï¿Ø±Ä¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿(C)Getty Images²×Î©¤Á¤ÏÊç¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î2Æü¡¢F1¤Îº£µ¨Âè14Àï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Î¸ø¼°Í½Áª¤¬¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹Ù³°¤Î¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï16ÈÖ¼ê¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤µ¤«¤Î1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤Ç¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ëÀÜÀï¤ÎÃæ¤Ç»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Q1¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç1Ê¬15ÉÃ899