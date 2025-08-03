タレントの加護亜依（37）が2日、Instagramを更新。息子とゴルフを楽しむ様子や、ミニ丈のゴルフウェア姿を披露した。【映像】加護亜依の黒ビキニショット（複数カット）1日に更新したInstagramで、「Hawaiiにいますっ。子どもたち＆友人たちと初のダイヤモンドヘッドにみんなで登りました!!」と明かしていた加護。ハワイの海や自然をバックに撮影した写真や、ビーチでの黒ビキニショットを投稿していた。ミニ丈ゴルフウェア姿