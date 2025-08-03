½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷À­7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITSZIPPER¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¡ÖFRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARYÄ¶Ä¶Ä¶¤á¤Ç¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö -¤µ¤ó-¡×¤È¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡ÖFRUITSZIPPER¡×¤Î¥í¥´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤·Ê¿§¤ò¤Õ¤ë¤Ã