「BCNランキング」2025年7月21日〜27日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）2位iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）3位iPhone 16 128GB(au)（アップル）4位iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）5位iPhone 16e 128GB(au)（アップル）6位iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）7位iPhone 1
ランキング
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- 4. 裸で叫び回る女性 意識失い死亡
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- 6. 中居氏らの次? 大物が戦々恐々か
- 7. ジュニア「三途の川」で見た光景
- 8. 4人がマンホールに落下 全員死亡
- 9. 外国人観光客の宿泊部屋 SNS怒り
- 10. マンホール4人死亡事故 救出難航
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- 6. 彼が沈んで動かない 死亡を確認
- 7. 大半は高齢者「飼育放棄」の実態
- 8. 大花火大会 圧巻のフェニックス
- 9. 総務省を提訴「問題提起で」
- 10. 公民館で男性刺され重傷か 静岡
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- 4. 石原伸晃氏 出馬取りやめた背景
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- 6. 「マイナ保険証」へ移行呼びかけ
- 7. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. サイバー攻撃被害も「災害」に
- 10. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
- 1. 香港一の富豪 住宅400戸投げ売り
- 2. 中国で日本人殴られる 注意喚起
- 3. 20年ぶり「世界最小のヘビ」発見
- 4. トランプ氏 核潜水艦の配置命令
- 5. 日本で行方不明 仏女性に新糸口
- 6. キアヌの盗難腕時計、チリで押収
- 7. ロシア自動車業界の不振鮮明に
- 8. 半日で1000人と関係持った英美女
- 9. 中国・蘇州でまた日本人襲撃
- 10. 中国BEVブランドが破産手続きへ
- 1. 「家賃下げて」交渉に役立つ条文
- 2. 不動産価格が急騰の「異常事態」
- 3. 厚生年金の加入漏れは約97万人
- 4. JAF会員が「お得な裏ワザ」解説
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- 10. iPhoneとAndroid 違い分からない
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- 6. マリンワールド 夜のすいぞくかん-カメラナイト作品展-
- 7. デリバリー配達員が警鐘「Uberの固定報酬導入は疑問…影響次第では注文者・加盟店も人ごとではない」
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- 14. 【今週の数字】モダンリテール編（7/25〜7/31）： スタバ のモバイル専用店90店舗撤退 ほか
- 15. 「1時間でたった約0.71円」「自動運転が便利すぎ！」エアコンと併用で節電効果も期待できるサーキュレーターが最大31%オフに【Amazon】
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