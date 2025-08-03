¡ØºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ù¡ÊÅ·Æ²¤­¤ê¤ó/¾ÍÅÁ¼Ò¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØºÆÀ¸¤Î¥¦¥º¥á¡Ù¤ÎÂè1²ó¤òÆÉ¤à¸µ»ÒÌò¤Î40ºÐ¡¦ÅÄÂ¼¥¦¥º¥á¡£28ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÌò¼Ô¤òÄü¤á·ëº§¤â¤»¤º¡¢Æ¯¤­¤â¤»¤º¡¢¼Â²È¤ÎÉô²°¤Ë12Ç¯°ú¤­¤³¤â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤¬¼«Î©¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤ÄÃæ¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¼«ÂÄÍî¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥º¥á¤ò¸«·ó¤Í¤¿Êì¤Ï¡¢¡ÖÊØÍø²°¡×¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¥¦¥º¥á¤Î±øÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Ë¤­¤¿ÊØÍø²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶½Ûñ¡Ê¥³¥ª¥í¥®¡Ë¤Ï