日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。2日に行われたドイツ1部ヴォルフスブルクとのプレシーズンマッチに4-0で勝利した。上田は前半27分に先制ゴールを決めると、後半4分にも追加点を奪い、2得点の活躍を見せた。🅰 Sem Steijn⚽ Ayase Ueda#feywol 1-0 pic.twitter.com/cdl8indFDr— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 2, 20252点目は新加入である渡辺の縦パスから奪