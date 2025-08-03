½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÉ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¿åÃå¤¬¹¥¤­¡×¤È¸ì¤ê¡¢½÷Í¥¡¦µÜß·¥¨¥Þ¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¡Ê¿åÃå¤¬¡Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡¢ÌÌÀÑ¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£ºÚ¡¹½ï¤Ïº£²ó¡¢±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤È¶¦¤Ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÚ¡¹½ï¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ó¡¼¥Á¥¦¥§