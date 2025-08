かわいいが詰まってる! YouTubeチャンネル「FunnyCatsChronicle」では、ドーム型のかごの下で自由に遊ぶ子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「顔をのぞかせる姿がかわいすぎる」「ずっと見ていられる」の声が続出しました。早速ドームの下に潜り込み…注目を集めたのは「Kittens under the dome . Funny Cats and Cute Kitten」という動画。ひっくり返って“ドーム”のようになったかごの周囲に、興味津々な様子